14 февраля 2024, 07:18
Жительница Белгородской области получила ранение
Губернатор Гладков: в Белгородской области при атаке ВСУ пострадала женщина
В Валуйском городском округе ночью пострадала мирная жительница. Ее госпитализировали, сообщил оперштаб Белгородской области.
Ночью 14 февраля в регионе вводили режим ракетной опасности, сработала система ПВО. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе пострадала женщина. Ее с ранением доставили в областную больницу.
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«Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал губернатор Вячеслав Гладков.
Над Белгородской, Воронежской областями и акваторией Черного моря ночью перехватили девять беспилотников, сообщило Минобороны России. Военные предотвратили террористическую атаку на объекты.
Вечером 13 февраля система ПВО сработала в Брянской области. Один украинский беспилотник уничтожили в Клинцовском районе. Власти сообщили, что никто не пострадал.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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