Происшествия 14 февраля 2024, 07:18 Жительница Белгородской области получила ранение Губернатор Гладков: в Белгородской области при атаке ВСУ пострадала женщина РИА «Новости»

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В Валуйском городском округе ночью пострадала мирная жительница. Ее госпитализировали, сообщил оперштаб Белгородской области.

Ночью 14 февраля в регионе вводили режим ракетной опасности, сработала система ПВО. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе пострадала женщина. Ее с ранением доставили в областную больницу.

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«Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал губернатор Вячеслав Гладков.

Над Белгородской, Воронежской областями и акваторией Черного моря ночью перехватили девять беспилотников, сообщило Минобороны России. Военные предотвратили террористическую атаку на объекты.

Вечером 13 февраля система ПВО сработала в Брянской области. Один украинский беспилотник уничтожили в Клинцовском районе. Власти сообщили, что никто не пострадал.