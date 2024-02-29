Происшествия 29 февраля 2024, 14:32 Жительница Белгородской области погибла в пожаре из-за неисправного электрооборудования

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В среду, 28 февраля, в результате пожара в частном доме погибла жительница Белгородской области. Об этом написал сайт bel.ru.

Предварительной причиной возгорания следствие назвало недостатки конструкции и изготовления электрооборудования.

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Всего в регионе за прошлые сутки зарегистрировали пять пожаров, три из которых произошли в жилых домах. Других погибших нет.