29 февраля 2024, 14:32
Жительница Белгородской области погибла в пожаре из-за неисправного электрооборудования
В среду, 28 февраля, в результате пожара в частном доме погибла жительница Белгородской области. Об этом написал сайт bel.ru.
Предварительной причиной возгорания следствие назвало недостатки конструкции и изготовления электрооборудования.
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Всего в регионе за прошлые сутки зарегистрировали пять пожаров, три из которых произошли в жилых домах. Других погибших нет.
Пожары
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