Происшествия 25 января 2024, 21:29 Жительница Белгородской области погибла из-за атаки украинского дрона Губернатор Гладков: женщина в Белгородской области погибла при атаке ВСУ Freepik

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Украинские военные обстреляли хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Хутор Лозовая Рудка подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. С него было сброшено взрывное устройство. К большому горю, в результате взрыва погибла мирная жительница», — заявил он.

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Он отметил, что украинские боевики специально целились из БПЛА, чтобы уничтожить мирного жителя. Гладков выразил соболезнования близким и родным погибшей. Он назвал случившееся невосполнимой утратой для всех.

Утром 24 января Гладков заявил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали дрон Украины над селом Ближнее. Вечером, в этот же день, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российские средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над регионом. Он отметил, что на место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.