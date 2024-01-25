25 января 2024, 21:29
Жительница Белгородской области погибла из-за атаки украинского дрона
Губернатор Гладков: женщина в Белгородской области погибла при атаке ВСУ
Украинские военные обстреляли хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Хутор Лозовая Рудка подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. С него было сброшено взрывное устройство. К большому горю, в результате взрыва погибла мирная жительница», — заявил он.
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Он отметил, что украинские боевики специально целились из БПЛА, чтобы уничтожить мирного жителя. Гладков выразил соболезнования близким и родным погибшей. Он назвал случившееся невосполнимой утратой для всех.
Утром 24 января Гладков заявил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали дрон Украины над селом Ближнее. Вечером, в этот же день, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российские средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над регионом. Он отметил, что на место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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