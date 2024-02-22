Происшествия 22 февраля 2024, 15:53 Жительница Белгорода пойдет под суд за нападение на сожителя из ревности

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В Белгороде правоохранители возбудили уголовное дело на 42-летнюю женщину, которая вечером 13 февраля напала на своего сожителя с ножом из чувства ревности и обиды. Об этом написал сайт bel.ru.

Как уточнили в областном УМВД, подозреваемая в тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она объяснила свой поступок тем, что мужчина недодал ей внимания и заботы накануне 14 февраля.

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Теперь подозреваемой грозит до двух лет колонии.