Жительница Башкирии задохнулась во время пожара

Жительница башкирского города Бирск погибла в пожаре. Там загорелся жилой двухэтажный дом. Об этом сообщили Nation News.

В спасательную службу обратились жители дома. На место происшествия прибыли три единицы техники и десять человек личного состава. Огонь охватил площадь 12 квадратных метров. Пожарным удалось спасти 12 человек, среди которых трое детей. Одна из эвакуированных женщин отравилась угарным газом. Врачи привели ее в чувства, однако спустя время женщина скончалась.