Жительница Башкирии выжила в ДТП, но ее насмерть сбила другая машина

По данным полиции, вечером 25 ноября на 142-м километре Уфа — Оренбург произошло сразу три ДТП. Сначала на этом участке дороги столкнулись Mitsubishi Lancer и Lada Vesta, а потом Kia Rio и Skoda Fabia. Пассажирка Mitsubishi вышла из авто на проезжую часть и в нее влетел ВАЗ-2114. Женщина погибла на месте.

В ГИБДД не раскрыли подробности происшествия. Полицейские сейчас изучают все обстоятельства аварий и гибели женщины.