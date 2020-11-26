26 ноября 2020, 10:09
Жительница Башкирии выжила в ДТП, но ее насмерть сбила другая машина
Жительница Башкирии попала в аварию на трассе в Стерлитамакском районе Башкирии. Она выбралась из автомобиля, вышла на проезжую часть и ее насмерть сбила другая машина. Об этом сообщил портал Ufa1.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Башкирии.
По данным полиции, вечером 25 ноября на 142-м километре Уфа — Оренбург произошло сразу три ДТП. Сначала на этом участке дороги столкнулись Mitsubishi Lancer и Lada Vesta, а потом Kia Rio и Skoda Fabia. Пассажирка Mitsubishi вышла из авто на проезжую часть и в нее влетел ВАЗ-2114. Женщина погибла на месте.
В ГИБДД не раскрыли подробности происшествия. Полицейские сейчас изучают все обстоятельства аварий и гибели женщины.