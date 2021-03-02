Жительница Башкирии, которая порезала сыну шею и подожгла дом, пойдет под суд

Уроженку Башкирии, которая порезала шею своему 10-летнему ребенку и подожгла садовый дом, ждет суд.

Как сообщает mkset.ru со ссылкой на информацию СУ СКР по региону, инцидент произошел в сентябре 2020 года. Находясь в садовом доме, женщина сначала дважды порезала шею своему 10-летнему ребенку. Затем подожгла дом, а когда поняла, что она наделала, вызвала пожарных.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего возбудили уголовное дело. Нижневартовский городской суд лишил мать родительских прав. Дальнейшую ее судьбу будет решать суд.