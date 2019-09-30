Жительница Башкирии едва не прирезала ревнивого сожителя

По данным издания, конфликт между сожителями вспыхнул на почве ревности. Пьяный 53-летний мужчина настиг сожительницу, которая гнала коров с пастбища в село. Он заявил, что уличил ее в измене, поскольку увидел в телефоне сообщения от незнакомцев.

В какой-то момент мужчина начал бить сожительницу по лицу и достал кухонный нож. Женщине удалось перехватить его и ударить им сожителя. После этого она вызвала бригаду неотложки и сообщила правоохранителям о случившемся.