Жительница Алтайского края получила условный срок за то, что ее собака покусала полицейского

В Алтайском крае суд вынес приговор женщине, обвиненной в применении насилия против полицейского. Она натравила на него собаку, сообщило ИА Nation News.

Полицейские пришли в дом к женщине, так как ее мужа заподозрили в краже топлива с предприятия, где он работал. Женщина отказалась пускать силовиков домой и спустила с цепи собаку. Пес бросился защищать хозяев. Полицейскому удалось отбиться от собаки (без применения оружия), однако он получил рваные раны голени.

Хозяйке собаки назначили три года лишения свободы условно.