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    02 марта 2022, 00:45

    Жительница Абакана погибла, заряжая телефон в ванной

    Арина Бобкова

    В городе Абакан Республики Хакасия следствие выясняет обстоятельства смерти 13-летней девушки, которая решила зарядить свой смартфон, принимая ванну.

    Как сообщает newizv.ru со ссылкой на информацию регионального СУ СКР, в квартире дома по улице Аскизская 13-летняя девушка стала принимать ванну, держа в руках смартфон, который заряжался через удлинитель.

    Семья девушки прибежав на крик дочери и увидела, что девушка лежит без сознания, а телефон находится в ванне. Но оказалось слишком поздно. Прибывшие на вызов врачи смогли лишь зафиксировать факт смерти несовершеннолетней.

    Теперь судмедэкспертам предстоит выяснить точную причину, почему погиб подросток.