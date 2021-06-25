Жителm Ноябрьска получил полтора года колонии за бросок кирпичом в полицейского

В Ноябрьске вынесли приговор местному жителю за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщило ИА «СеверПресс».

19 августа прошлого года в полицию Ноябрьска поступил вызов с сообщением, что пьяный мужчина дебоширит в подвале одного из магазинов. Когда полицейские прибыли на место, мужчина вступил с ними в конфликт и бросил кусок кирпича в одного из полицейских, попав ему в колено.

Мужчину приговорили к году и шести месяцам заключения в колонии строгого режима. Ранее он уже отбывал срок за незаконный оборот наркотиков.