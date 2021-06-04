Жителю Забайкалья вынесли приговор за телефонное хулиганство

Суд приговорил жителя Забайкалья к 1,6 года ограничения свободы за телефонное хулиганство. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УФСБ Забайкалья.

Инцидент произошел в Чите. Мужчина позвонил в диспетчерскую службу Читы и заявил, что он тероррист-смертник. Мужчина сказал, что он якобы готовит взрыв в жилом доме.

Звонок оказался обычным телефонным хулиганством. Правоохранительные органы задержали мужчину. Суд приговорил его к 1,6 года ограничения свободы, приговор уже вступил в силу.