Происшествия 18 января 2024, 15:50 Жителю Волгоградской области вынесут наказание за убийство матери под Новый год

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В Волгоградской области правоохранители завели уголовное дело на 43-летнего жителя Волжского, который обвиняется в убийстве родной матери. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Случай произошел под Новый год в квартире на улице Оломоуцкая. Мужчина нанес родственнице удары по всему телу. Медики диагностировали у погибшей множественные переломы ребер и челюсти, скопление воздуха в грудной полости.

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Спустя две недели, проведенных в больнице, женщина скончалась. Ее сына поместили под стражу.