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    22 августа 2022, 13:47

    Жителю Волгоградской области вынесли приговор за смертельное ДТП

    Оксана Лавнюженко

    Новоаннинский районный суд Волгоградской области вынес приговор 59-летнему местному жителю, виновному в смерти двух людей. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru.

    По данным следствия, мужчина, сев за руль пьяным, попытался обогнать другой транспорт, но не справился с управлением и перевернулся в кювет. Пассажиры, находившиеся в машине, скончались на месте ДТП.

    Уточняется, что авария произошла в апреле этого года на дороге между хуторами 1-я Березовка и Деминский.

    Виновника ДТП приговорили к 9,5 года колонии. Приговор пока не вступил в законную силу.