Жителю Волгоградской области вынесли приговор за смертельное ДТП

Новоаннинский районный суд Волгоградской области вынес приговор 59-летнему местному жителю, виновному в смерти двух людей. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru.

По данным следствия, мужчина, сев за руль пьяным, попытался обогнать другой транспорт, но не справился с управлением и перевернулся в кювет. Пассажиры, находившиеся в машине, скончались на месте ДТП.

Уточняется, что авария произошла в апреле этого года на дороге между хуторами 1-я Березовка и Деминский.

Виновника ДТП приговорили к 9,5 года колонии. Приговор пока не вступил в законную силу.