22 августа 2022, 13:47
Жителю Волгоградской области вынесли приговор за смертельное ДТП
Новоаннинский районный суд Волгоградской области вынес приговор 59-летнему местному жителю, виновному в смерти двух людей. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru.
По данным следствия, мужчина, сев за руль пьяным, попытался обогнать другой транспорт, но не справился с управлением и перевернулся в кювет. Пассажиры, находившиеся в машине, скончались на месте ДТП.
Уточняется, что авария произошла в апреле этого года на дороге между хуторами 1-я Березовка и Деминский.
Виновника ДТП приговорили к 9,5 года колонии. Приговор пока не вступил в законную силу.