08 августа 2022, 11:54
Жителя Волгограда обвинили в избиении приемного сына
Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об избиении 33-летним жителем Краснооктябрьского района своего приемного сына. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru.
По данным ведомства, мужчина с 2019 по 2021 год применял недозволенные методы воспитания к подростку. Бабушка мальчика сообщила правохранителям об избиении внука.
По факту случившегося мужчине грозит до трех лет лишения свободы.