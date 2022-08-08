Жителя Волгограда обвинили в избиении приемного сына

Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об избиении 33-летним жителем Краснооктябрьского района своего приемного сына. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru.

По данным ведомства, мужчина с 2019 по 2021 год применял недозволенные методы воспитания к подростку. Бабушка мальчика сообщила правохранителям об избиении внука.

По факту случившегося мужчине грозит до трех лет лишения свободы.