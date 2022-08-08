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    08 августа 2022, 11:54

    Жителя Волгограда обвинили в избиении приемного сына

    Оксана Лавнюженко

    Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об избиении 33-летним жителем Краснооктябрьского района своего приемного сына. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru.

    По данным ведомства, мужчина с 2019 по 2021 год применял недозволенные методы воспитания к подростку. Бабушка мальчика сообщила правохранителям об избиении внука.

    По факту случившегося мужчине грозит до трех лет лишения свободы.