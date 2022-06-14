Жителю Владивостока вынесли наказание за поджог машины бывшей супруги

Во Владивостоке местному жителю придется выплатить около 800 тысяч рублей штрафа за совершенный поджог машин. Об этом написал сайт vostokmedia.com.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в сентябре 2021 год. Мужчина на фоне неприязни к бывшей жене решил поджечь ее автомобиль, однако огонь быстро перекинулся на припаркованную рядом машину.

За совершенное преступление мужчине назначили штраф в размере более 800 тысяч рублей, а также на него завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенного поджогом и принесшего пострадавшему значительный ущерб». Ему грозит условный срок лишения свободы на срок в размере одного года и шесть месяцев.