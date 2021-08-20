Жителю Ульяновска отрезало ноги трамваем

Пожилой мужчина попал под колеса трамвая на окраине Ульяновска. В результате мужчине отрезало ноги. Пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщило РИА ФАН.

Видео с места происшествия разместили в социальных сетях. На видеоролики мужчины пытаются вызволить пострадавшего из-под транспортного средства. Автор ролика постоянно говорит о полученных мужчиной травмах.

«На Московском шоссе сбитому трамваем мужчине отрезало ноги», — сказано в подписи к видеоролику.

За рулем трамвая находилась 49-летняя женщина. Водителем она работала на протяжении 11-ти лет. Пострадавший, мужчина 59 лет, во время аварии косил траву рядом с рельсами и не заметил приближающейся техники. На данный момент выясняются подробности ДТП.