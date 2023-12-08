Происшествия 08 декабря 2023, 15:37 Жителю Удмуртии вынесут приговор за убийство сожительницы

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В Удмуртии суд вынесет приговор ранее судимому жителю Балезино, который обвиняется в убийстве сожительницы. Об этом написал сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ по республике.

Случай произошел в сентябре этого года в квартире соседа обвиняемого. Мужчина и его возлюбленная вместе с друзьями употребляли алкогольные напитки. Во время резко вспыхнувшей ссоры он взял сразу два ножа и нанес несколько ударов сожительнице. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

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Ранее удмурта судили за аналогичное преступление.