Происшествия 22 февраля 2024, 12:50 Жителю Удмуртии вынесут приговор за убийство сожительницы

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В Удмуртии пройдет суд над 53-летним жителем Сарапула, который обвиняется в убийстве своей сожительницы. Об этом написал сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.

В декабре 2023 года во время распития спиртных напитков между мужчиной и женщиной возник конфликт. В какой-то момент обвиняемый схватил нож и ударил им возлюбленную. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.

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Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.