16 июня 2020, 18:25
Жителю Удмуртии грозит до 15 лет тюрьмы за убийство на глазах ребенка
33-летнему жителю села Вавож (Республика Удмуртия) грозит до 15 лет тюрьмы. Его подозревают в убийстве 32-летнего знакомого. Он мог расправиться с мужчиной из-за ревности к сожительнице. Об этом сообщил сайт IZHLIFE.ru.
Инцидент произошел 7 апреля. Конфликт между мужчинами разгорелся на фоне ревности. Так, подозреваемый на глазах 11-летнего сына женщины, с которой проживал, начал избивать знакомого. Удары он наносил руками, скамьей и бейсбольной битой. От полученных травм 32-летний мужчина скончался на месте.
«После совершенного убийства обвиняемый при помощи своей сожительницы и второго знакомого закопали труп во дворе собственного дома, а через неделю сбросили его в реку Уву», — заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Против подозреваемого завели уголовное дело, ему грозит до 15 лет тюрьмы.