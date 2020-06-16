Жителю Удмуртии грозит до 15 лет тюрьмы за убийство на глазах ребенка

Инцидент произошел 7 апреля. Конфликт между мужчинами разгорелся на фоне ревности. Так, подозреваемый на глазах 11-летнего сына женщины, с которой проживал, начал избивать знакомого. Удары он наносил руками, скамьей и бейсбольной битой. От полученных травм 32-летний мужчина скончался на месте.

«После совершенного убийства обвиняемый при помощи своей сожительницы и второго знакомого закопали труп во дворе собственного дома, а через неделю сбросили его в реку Уву», — заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Против подозреваемого завели уголовное дело, ему грозит до 15 лет тюрьмы.