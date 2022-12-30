Происшествия 30 декабря 2022, 17:19 Жителю Удмуртии дали условный срок за причинение смерти по неосторожности

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В Удмуртии суд вынес приговор 54-летнему жителю Глазова, который причастен к смерти матери. Об этом написал сайт Izhlife.

Как рассказали в пресс-службе Глазовского районного суда, в июне 2022 года мужчина в нетрезвом состоянии решил покурить в комнате, а затем оставил окурок в картонной коробке.

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В результате его действий в доме вспыхнул пожар. Пожилая мать мужчины, которая не могла самостоятельно передвигаться, в это время находилась в помещении. Во время возгорания женщина погибла.

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Обвиняемого приговорили к году лишения свободы условно.