10 июня 2022, 10:10
Жителю Тульской области вынесли приговор за убийство брата
Мужчине из поселка Торхово Ленинского района Тульской области назначали восемь лет колонии за убийство брата. Об этом написала «Тульская служба новостей» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судебной системы региона.
Убийство произошло 6 февраля текущего года. Во время распития спиртных напитков мужчина ударил родственника ножом в грудь на фоне бытовой ссоры. Через несколько дней потерпевший скончался в больнице.
В результате проведенного расследования мужчину признали виновным и присудили ему восемь лет колонии строгого режима.