Жителю Тюменской области вынесли приговор за поджог автомобиля

Абатский районный суд Тюменской области вынес приговор местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения поджег автомобиль своей подруги. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru.

По информации пресс-службы областной судебной системы, прибывшие на место ЧП пожарные вовремя успели ликвидировать огонь. Автомобиль девушки оценивается в 1,5 миллиона рублей.

Во время допроса злоумышленник сознался в содеянном преступлении. Его приговорили к двум годам исправительной колонии, а также обязали выплатить более 210 тысяч рублей.