Происшествия 11 мая 2023, 17:49 Жителю Тюменской области назначили 11 лет тюрьмы за убийство знакомого

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В Тюменской области суд вынес наказание 60-летнему местному жителю, который убил знакомого за оскорбление жены. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

Убийство произошло в селе Степное в декабре 2022 года. Во время распития спиртных напитков мужчина нанес знакомому не менее пяти ударов по голове, в результате чего потерпевший упал на пол и ударился головой о кровать. После этого обвиняемый взял веревку и задушил пострадавшего.

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Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Сам тюменец рассказал, что не хотел убивать приятеля, а лишь хотел наказать за оскорбление в адрес его жены.