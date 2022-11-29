Происшествия 29 ноября 2022, 16:54 Жителю Тюмени вынесли приговор за смертельное ДТП

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В Тюмени суд вынес приговор 34-летнему местному жителю, по вине которого погиб его друг. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

ДТП произошло 6 мая 2022 года в деревне Черемшанка. Мужчина вместе с приятелями решил доехать до бани, сев за руль в состоянии алкогольного опьянения. По дороге автомобиль попал в аварию. Мужчина, который сидел на переднем сиденье, скончался на месте происшествия, написали «Дни.ру».

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Виновному в ДТП назначили шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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