Происшествия 07 июня 2023, 17:16 Жителю Свердловской области вынесли приговор за убийство продавца машины

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Свердловский областной суд вынес приговор 27-летнему уральцу, который убил мужчину, желавшему продать свой автомобиль Volvo. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По информации свердловского СК, убийство произошло в марте 2022 года в Нижнем Тагиле. Молодой человек предложил продавцу машины проехать в тихое место, а затем потребовал от него покинуть транспортное средство. Когда продавец отказался, злоумышленник произвел несколько выстрелов ему в голову. Мужчина погиб на месте происшествия.

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Уральцу назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в колонии строгого режима. Мужчина признался, что совершил убийство из-за долгов.