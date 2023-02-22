Происшествия 22 февраля 2023, 13:50 Жителю Ставропольского края вынесли наказание за убийство знакомого

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В Ставропольском крае суд приговорил местного жителя к 10 годам заключения в колонии особого режима за убийство 47-летнего знакомого. Об этом сообщил сайт newstracker.ru.

Как рассказали в СУ СКР по Ставрополью, случай произошел 30 июля 2022 года возле реки Подкумок. Мужчина, обидевшись на оскорбления в адрес его жены, ударил знакомого катаной. По пути в больницу мужчина скончался.

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Обвиняемый в убийстве полностью признал свою вину.

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