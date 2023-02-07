Происшествия 07 февраля 2023, 14:38 Жителю Самарской области вынесут наказание за смерть супруги

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Кинельский районный суд Самарской области вынесет наказание местному жителю, который обвиняется в избиении супруги. Об этом написал «Царьград».

В ноябре 2022 года во время распития спиртных напитков между мужчиной и женщиной произошла ссора. Супруг начал избивать жену, нанеся ей как минимум 35 ударов руками. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

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За содеянное обвиняемому грозит до 15 лет тюремного заключения. Сейчас мужчина находится под стражей.

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