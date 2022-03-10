Жителю Самарской области вынесли приговор за покушение на убийство

Суд Новокуйбышевска (Самарская область) вынес приговор 56-летнему местному жителю за покушение на убийство. Об этом сообщило издание «ВолгаНьюс».

Следствие установило, что мужчина поссорился со своим приятелем и нанес ему 10 ударов ножом. Пострадавшему удалось выбраться из квартиры и вызвать скорую помощь. Нападавшего приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима, написало ИА Nation News.