Происшествия 20 декабря 2023, 16:37 Жителю Ростова-на-Дону, застрелившему бывшую жену на фоне ревности, вынесли приговор

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В Ростове-на-Дону суд вынес приговор местному жителю, который на фоне ревности убил бывшую супругу. Об этом написал сайт «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов области.

Случай произошел в июле этого года. Мужчина пришел в салон красоты, где работала его бывшая жена, и выстрелил из пистолета в женщину несколько раз. Мотивом послужила ревность. От ранений в голову и шею пострадавшая скончалась на месте.

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Суд приговорил обвиняемого к девяти годам заключения. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.