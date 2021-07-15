Жителю Приморского края вынесли приговор за попытку убийства адвоката

Суд города Кемерово вынес решение по делу жителя Приморского края за несостоявшееся убийство. Мужчина пытался расправиться с известным в Кемерове адвокатом. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу Кузбасса.

Подсудимого обвинили в покушении на убийство, а также в незаконном приобретении паспорта, оружия и боеприпасов. Суд принял решение назначить жителю Приморья 9,5 года колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев.

Следствию удалось выяснить обстоятельства произошедшего. Инцидент произошел еще в ноябре 2019 года. Знакомый обвиняемого попросил убить адвоката, дав ему поддельный паспорт и оружие. Киллер выстрелил в жертву, однако после этого в пистолете заклинил патрон. Медикам удалось спасти жизнь пострадавшего, а вот стрелка тут же поймали.