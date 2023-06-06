Происшествия 06 июня 2023, 17:26 Жителю Приморья вынесли наказание за нападение на сотрудников ДПС

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В Приморском крае прошел суд над местным жителем, который, находясь на пассажирском сиденье автомобиля такси, избил полицейских. Об этом написал сайт vostokmedia.com.

Сотрудники ДПС попросили мужчину предъявить документы, однако он отказался, испугавшись, что будет привлечен к ответственности за нетрезвый вид. Когда ему предложили проехать в участок для установления личности, мужчина применил физическую силу.

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Нападавшего приговорили к лишению свободы сроком на два года условно и испытательному сроку в два года. Приговор пока не вступил в силу.