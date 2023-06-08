08 июня 2023, 15:29
Жителю Петербурга вынесут наказание за убийство приятеля
В Колпинском районе Санкт-Петербурга пройдет суд над местным жителем, который убил своего знакомого с помощью удара ножом в спину. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по городу.
Убийство произошло в апреле этого года в квартире на улице Братьев Радченко. После удара ножом пострадавший скончался на месте.
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Мужчина не стал отрицать свою причастность к преступлению и признал вину. Материалы уголовного дела направлены в суд.
Санкт-Петербург
Убийства
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