Происшествия 08 июня 2023, 15:29 Жителю Петербурга вынесут наказание за убийство приятеля

Читать 360tv в

В Колпинском районе Санкт-Петербурга пройдет суд над местным жителем, который убил своего знакомого с помощью удара ножом в спину. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по городу.

Убийство произошло в апреле этого года в квартире на улице Братьев Радченко. После удара ножом пострадавший скончался на месте.

Реклама

Мужчина не стал отрицать свою причастность к преступлению и признал вину. Материалы уголовного дела направлены в суд.