Происшествия 07 сентября 2023, 12:18 Жителю Пермского края вынесли приговор за поджог знакомой, которая позже скончалась в больнице

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В Пермском крае суд вынес приговор жителю Кунгура, который случайно поджег свою знакомую. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу краевого суда.

По информации следствия, обвиняемый ударил по открытой бутылке со спиртом, и та полетела в сторону женщины, стоявшей около включенной газовой плиты. Пострадавшая получила термические ожоги 13% тела и скончалась в больнице.

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Пермяка признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на один год. Он также должен выплатить сестре погибшей 400 тысяч рублей компенсации.