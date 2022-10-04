Жителю Перми пытались перерезать горло из-за татуировок | 360°

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Жителю Перми пытались перерезать горло из-за татуировок

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Житель Перми серьезно пострадал в уличном конфликте - ему пытались перерезать горло "розочкой". Об этом сообщило Ura.ru.

Пострадавшего с тяжелыми ранениями обнаружил управляющий ночным клубом Михаил Мироев. Он рассказал, что, закрыв клуб, обнаружил на улице человека в крови. Он оказал ему первую помощь и вызвал скорую.

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 «Как мне рассказал знакомый, который был вместе с потерпевшим. К ним начал приставать мужчина, спрашивать, что за наколки на теле, что они означают и где тот сидел. После этого схватил бутылку, сделал из нее „розу“ и ударил в горло мужчине», - поделился Мироев.

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Сейчас подозреваемого задержали, он заключен под стражу.

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