Жителю Пензы вынесли приговор за зверское избиение мужчины
Злоумышленнику за драку присудили 3,5 года колонии строго режима
Жителю Пензы присудили 3,5 года колонии строго режима за избиение мужчины. Инцидент произошел 12 июля 2020 года недалеко от торгового центра. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».
По данным правоохранителей, две компании решили разрешить между собой ранее случившийся конфликт. Осужденного пригласил поучаствовать в драке его знакомый. Мужчина, взяв с собой биту, начал избивать своего оппонента, который перед этим ударил его кулаком по лицу.
После нескольких ударов пострадавший стал закрываться руками, а затем почувствовал сильную боль в ногах и не смог подняться до приезда скорой помощи.
Злоумышленника обязали заплатить 300 тысяч рублей в пользу потерпевшего, а также 57 тысяч рублей отдать территориальному подразделению ФОМС в качестве возмещения стоимости лечения оппонента. Также пензенцу присудили три с половиной года колонии строго режима.