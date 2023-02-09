Происшествия 09 февраля 2023, 15:51 Жителю Пензы вынесли приговор за вождение в нетрезвом состоянии

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Житель Пензы сел за руль в нетрезвом состоянии и применил насилие к полицейскому. Его приговорили к двум годам лишения свободы, сообщил сайт «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное СУ СК РФ.

Осенью прошлого года мужчина сел за руль отечественного автомобиля в нетрезвом состоянии, в результате чего его задержали сотрудники ДПС.

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Водитель не согласился с результатами проведенного освидетельствования, которое показало наличие алкоголя в крови, и ударил полицейского по руке. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.

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