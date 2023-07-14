Происшествия 14 июля 2023, 16:50 Жителю Пензы вынесли наказание за избиение знакомого бейсбольной битой

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Первомайский районный суд Пензы вынес наказание местному жителю, который с помощью бейсбольной биты проломил кости знакомому. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации следствия, мужчина после ссоры со знакомым решил выяснить отношения с помощью бейсбольной биты. Он нанес своей жертве несколько ударов по рукам и ногам. У пострадавшего диагностировали переломы и ссадины.

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Обвиняемому назначили наказание в виде полутора лет условного лишения свободы с испытательным сроком в один год.