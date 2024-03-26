Происшествия 26 марта 2024, 18:05 Жителю Пензы присудили четыре года тюрьмы за вымогательство денег у родственников

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В Пензе суд вынес приговор местному жителю, которого обвинили в вымогательстве крупной суммы денег. Об этом сообщила«Пенза-пресс».

Случай произошел еще в 2020 году. Пензенец и двое его знакомых пришли к родственникам с требованием дать им четыре миллиона рублей. Когда они получили отказ, один из злоумышленников пригрозил пистолетом. Потерпевшие согласились отдать деньги, но позже обратились в полицию.

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Двоих задержали еще в 2022 году, а третьему удалось скрываться некоторое время. Сейчас вымогатель получил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.