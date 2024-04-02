Происшествия 02 апреля 2024, 13:15 Жителю Пензенской области вынесут наказание за убийство знакомого

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В Пензенской области пройдет суд над 51-летним жителем Мокшанского района, который обвиняется в убийстве знакомого. Об этом написала «Пенза-пресс» со ссылкой на следственный отдел СУ СК России по региону.

В январе этого года сельчанин пришел в гости к другу в селе Долгоруково. В доме у знакомого находился потерпевший. В какой-то момент хозяин решил покинуть застолье и пошел спать, а между обвиняемым и вторым гостем произошла ссора. Мужчина схватил нож и ударил им обидчика, отчего пострадавший скончался на месте.

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Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.