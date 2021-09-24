Жителю Пензенской области вынесли приговор за поджог человека

Суд признал виновным жителя села Чернышево Пензенской области в том, что он умышленно облил бензином и поджог своего знакомого. Об этом написала «Пенза-Пресс».

Преступление было совершено в 2019 году. Встретив своего знакомого, с которым у него был давний конфликт, мужчина ударил его, отвез в багажнике в лес, где облил ему ноги бензином и поджег. Впоследствии пострадавшему пришлось ампутировать обе ноги.

Суд приговорил виновного к 8 годам и 11 месяцев лишения свободы, а также обязал его выплатить пострадавшему 1,1 миллиона рублей. Мужчина свою вину не признал.