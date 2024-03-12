Происшествия 12 марта 2024, 15:10 Жителю Пензенской области присудили восемь лет тюрьмы за убийство пожилого знакомого

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В Пензенской области суд вынес приговор жителю Кузнецка, который убил знакомого во время драки. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Случай произошел еще в июле 2023 года. Мужчины вместе выпивали в доме на улице Свердлова. В какой-то момент между ними завязалась ссора. Хозяин пытался прогнать гостя, но разборки продолжились на улице. Злоумышленник ударил 60-летнего мужчину по голове и плечу. Спустя время потерпевший скончался в больнице от тупой травмы груди.

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Обвиняемому назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.