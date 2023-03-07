Происшествия 07 марта 2023, 14:58 Жителю Оренбургской области, который угнал катафалк вместе с водителем, вынесли наказание

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В Оренбургской области суд вынес наказание жителю города Абдулино, который в июне 2022 года угнал катафалк вместе с водителем. Об этом написал сайт 56orb.ru.

Во время работы бригады на абдулинском кладбище к ним подошел пьяный мужчина и, угрожая ножом, потребовал от водителя катафалка запустить мотор и ехать в сторону башкирского села Исламбахты. В дороге мужчина потребовал у водителя перевести ему шесть тысяч рублей на карту.

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Машина привлекла внимание сотрудников ДПС, которые начали преследование. После остановки катафалка они задержали угонщика.

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Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на четыре с половиной года.