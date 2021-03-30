Жителю Оренбургской области грозит три года колонии за убийство собаки

В Оренбургской области расследуют уголовное дело в связи с убийством собаки.

Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на УМВД по региону, заявление в полицию поступило от местного жителя, ставшего свидетелем убийства животного. На его глазах мужчина выкинул собаку с балкона второго этажа. Как выяснили полицейские, в этот момент 34-летний житель Октябрьского района был пьян.

Хотя высота была относительно небольшая, но под балконом образовалась твердая наледь. Ударившись об лед, собака погибла.

Сейчас бывший хозяин собаки находится под подпиской о невыезде. За убийство животного он может провести в колонии ближайшие три года.