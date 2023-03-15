15 марта 2023, 15:09
Жителю Оренбургской области дали пожизненный срок за убийство и изнасилование трех студенток
В Оренбургской области суд вынес наказание жителю Орска, который в 2021 году убил трех девушек 17,18 и 20 лет. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на региональную прокуратуру.
Как рассказало следствие, мужчина, заметив в окне одной из квартир девушек, вооружился ножом и пробрался к жертвам, пока те спали. Сначала злоумышленник изнасиловал студенток, а затем убил их.
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Следствие выяснило, что на его счету числятся еще несколько преступлений. За содеянное мужчине назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.
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