Происшествия 15 марта 2023, 15:09 Жителю Оренбургской области дали пожизненный срок за убийство и изнасилование трех студенток

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В Оренбургской области суд вынес наказание жителю Орска, который в 2021 году убил трех девушек 17,18 и 20 лет. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на региональную прокуратуру.

Как рассказало следствие, мужчина, заметив в окне одной из квартир девушек, вооружился ножом и пробрался к жертвам, пока те спали. Сначала злоумышленник изнасиловал студенток, а затем убил их.

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Следствие выяснило, что на его счету числятся еще несколько преступлений. За содеянное мужчине назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.

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