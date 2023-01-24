Происшествия 24 января 2023, 15:17 Жителю Оренбурга вынесли приговор за нападение на мужчину и беременную женщину в лесу

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В Оренбурге суд вынес решение в отношении местного жителя, который осенью 2021 года недалеко от поселка Ростоши напал на молодую семью. Об этом написал сайт 56orb.ru.

Мужчина, отправившись в лес на охоту с ружьем, встретил там молодую пару. Он начал угрожать мужчине и беременной женщине, приказав отдать ему все ценные вещи. Вскоре злоумышленника задержали правоохранители.

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Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три с половиной года. Приговор вступил в силу.

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