Жителю Оренбурга вынесли наказание за нападение на жену | 360°

Происшествия 27 сентября 2022, 12:51 Поделиться Telegram

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Viber Жителю Оренбурга вынесли наказание за нападение на жену

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В Оренбурге суд признал виновным местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения напал на свою супругу. Об этом написало ИА Nation News.

Преступное нападение было совершено в январе 2022 года. Во время ссоры с супругой мужчина схватил кухонный нож и набросился на нее. На помощь женщине пришел ее брат и смог обезвредить преступника. У пострадавшей диагностировали травму живота и плеча.

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В региональном суде сообщили, что мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет.

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