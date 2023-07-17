Происшествия 17 июля 2023, 15:02 Жителю Омска вернули рулон искусственного газона после публикации видео кражи в Сети

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В Омске у местного жителя украли рулон искусственного газона, который он оставил без присмотра на 15 минут, но после публикации видео кражи похитители добровольно его вернули. Об этом рассказал «Газете.ru» владелец имущества.

По его словам, видео кражи активно разлетелось по соцсетям, похитители сами вышли на связь и предложили вернуть рулон. Женщина приехала, отдала чужое имущество получила шоколадку, и история закончилась миром.

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