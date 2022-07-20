Жителю Омска присудили 7 лет колонии за смертельное ДТП

В Омске вынесли приговор 21-летнему местному жителю, по вине которого в 2021 году погиб пассажир. Об этом написал сайт gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

ДТП произошло 28 августа 2021 года. В тот день водитель сел за руль пьяным и выехал на трассу «Омск-Муромцево-Седельниково». В какой-то момент он не справился с управлением и на повороте вылетел в кювет. Пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте.

Суд признал виновным в смерти человека водителя автомобиля и приговорил его к семи годам колонии-поселения. Также мужчине запретили управлять транспортом в течении трех лет.