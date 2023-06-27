Происшествия 27 июня 2023, 18:10 Жителю Новосибирска вынесут приговор за нападение на 10-летнего мальчика

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В Новосибирске пройдет суд над местным жителем, который в апреле текущего года едва не зарезал 10-летнего мальчика. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

По информации ведомства, подсудимый напал на ребенка на территории школы в Октябрьском районе, пытаясь забрать дорогой гаджет, но мальчик успел увернуться.

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В Следственном комитете сообщили, что обвиняемый уже имел судимость.